В результате обстрелов НВФ на Донбассе ранены двое украинских военных

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С начала суток противник 7 раз нарушил режим прекращения огня

В начале суток незаконные вооруженные формирования (НВФ) семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил 17 июля и отметили, что украинские военные открывали ответный огонь.

Как отмечается, вблизи Чермалика позиции украинских бойцов обстреляли из стрелкового оружия, в районе Водяного, что на Приазовье — из минометов 120-го и 82-го калибров, а возле Широкино и Павлополя — из минометов 82-го калибра.

К тому же противник применил артиллерию калибра 122 мм недалеко от села Старогнатовка, а в районе поселка Пески обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В штабе не уточнили, где именно были ранены украинские военные, в то же время рассказали, что они находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого — удовлетворительное.

Кроме этого, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Сейчас обо всех нарушениях со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.