В результате обстрелов НВФ на Донбассе погиб еще один украинский военный
Еще один боец ВСУ получил ранения и был госпитализирован
В результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб еще один украинский военный. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
"Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
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Ранее в штабе ООС заявили о пяти обстрелах НВФ украинских позиций с начала суток, однако о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.