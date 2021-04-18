В результате обстрелов НВФ на Донбассе погиб еще один украинский военный

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Еще один боец ВСУ получил ранения и был госпитализирован

В результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб еще один украинский военный. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook "Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.