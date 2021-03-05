В результате обстрела в районе Марьинки ранен украинский военный

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Украинская сторона СЦКК направила соответствующую в СММ ОБСЕ

В районе Марьинки Донецкой области в результате обстрела незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военный. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов наших позиций в районе Марьинки получил ранение один военнослужащий ВС Украины. Ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинская сторона СЦКК уже направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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Напомним, за прошедшие сутки НВФ совершили девять нарушений режима прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе.