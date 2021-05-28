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В результате обстрела на Донбассе получил ранение украинский военный, - ООС

Фото из открытых источников

Раненого госпитализировали

По состоянию на 7:00 28 мая на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В частности, в районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с БПЛА были сброшены два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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На обстрелы НВФ украинские защитники открывали ответный огонь.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Примечательно, за прошедшие сутки, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб украинский военный.

Так, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенного пункта Причепиловка НВФ вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Возле населенного пункта Опытное они открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых орудий.

В направлении населенного пункта Новотошковское НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

Как сообщалось, в результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. На обстрел НВФ украинские воины открывали ответный огонь.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.

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