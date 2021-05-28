В результате обстрела на Донбассе получил ранение украинский военный, - ООС
Раненого госпитализировали
В частности, в районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с БПЛА были сброшены два выстрела ВОГ-17.
В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.
В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
На обстрелы НВФ украинские защитники открывали ответный огонь.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Примечательно, за прошедшие сутки, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб украинский военный.
Так, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенного пункта Причепиловка НВФ вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле населенного пункта Опытное они открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.
Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых орудий.
В направлении населенного пункта Новотошковское НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.
Как сообщалось, в результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью. На обстрел НВФ украинские воины открывали ответный огонь.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ.