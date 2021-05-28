В районе ООС обнаружили фальсифицированный алкоголь более чем на 300 тыс. гривен
Доставляли незаконный товар по всей стране
В районе операции Объединенных сил в Донецкой области правоохранители обнаружили склад, где пытались спрятать поддельный алкоголь. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, сотрудники ГФС и военнослужащие Нацгвардии обнаружили группу лиц, которая в складских и торговых помещениях на территории региона осуществляла хранение и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков.
Известно, что мошенники реализовывали поддельный алкоголь через оптово-розничную сеть г. Харькова и Харьковской области, а также через группы в мобильных приложениях.
Как отмечается, незаконный товар доставляли по всей территории Украины с помощью курьерской службы доставки грузов.
Во время операции правоохранители изъяли из оборота более 1300 литров фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму более 300 тыс. гривен.
Напомним, ранее в столице разоблачили злоумышленников, которые подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".