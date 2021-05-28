В районе ООС обнаружили фальсифицированный алкоголь более чем на 300 тыс. гривен

Доставляли незаконный товар по всей стране

В районе операции Объединенных сил в Донецкой области правоохранители обнаружили склад, где пытались спрятать поддельный алкоголь. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, сотрудники ГФС и военнослужащие Нацгвардии обнаружили группу лиц, которая в складских и торговых помещениях на территории региона осуществляла хранение и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков.

Известно, что мошенники реализовывали поддельный алкоголь через оптово-розничную сеть г. Харькова и Харьковской области, а также через группы в мобильных приложениях.

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Как отмечается, незаконный товар доставляли по всей территории Украины с помощью курьерской службы доставки грузов.

Во время операции правоохранители изъяли из оборота более 1300 литров фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму более 300 тыс. гривен.

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Напомним, ранее в столице разоблачили злоумышленников, которые подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".