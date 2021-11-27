В пятиэтажке Николаевской области произошел взрыв, разрушены 2 этажа

По предварительной информации причиной тому является взрыв газа

Сегодня, 27 ноября в пятиэтажке м. Новая Одесса (Николаевская область) произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", - говорится в публикации.

К месту происшествия направлены кинологическую группу 3 СЦШР м. Жеребкове (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники). От ГСЧС привлечено 75 человек и 14 ед. техники.

"По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадало 3 человека, которые ГСЧС спасены и переданы медикам", - добавляют в пресс-службе.

По информации спасателей, у одного человека предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, а еще два человека находятся в шоковом состоянии.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Напомним, ранее в Киеве во время пожара взорвался бытовой газ, жертв и пострадавших не было. На кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар.