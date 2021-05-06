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В приюте для животных в Киеве произошел пожар

dtp.kiev.ua

В нем на момент возгорания находился 31 пес

В столице загорелся действующий приют для бездомных животных. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, пожар произошел 5 мая ночью неподалеку от станции метро Демеевская. Во время возгорания в приюте находилась 31 собака, которых удерживали волонтеры. 

При этом добавляется, что, к счастью, ни животные, ни люди не пострадали. 

По мнению местных жителей, причиной возгорания могли стать частые поджоги самих волонтеров на территории приюта. Однако, они такую версию отвергают и обвиняют в содеянном догхантеров. 

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе в одном из детских садов г. Украинка вспыхнул пожар, в результате чего были эвакуированы 108 детей и 40 человек персонала.

 

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