В пожаре в Харьковской области погибли мать и сын

О происшествии сообщили соседи, которые увидели, как внутри дома уже горели жилые комнаты

Во время тушения пожара в частном домовладении в Харьковской области спасатели обнаружили тела двух людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, 10 октября в 4:51 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Осиновской, 29 в городе Чугуев Харьковской области.

О происшествии оповестили соседи, которые увидели, как внутри дома уже пылали жилые комнаты.

К месту вызова прибыло два отделения пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах. На тот момент дом горел весь на площади 80 кв. м. Его деревянное перекрытие разрушилось.

"Пожарные подали на тушение огня два пожарных ствола. Во время разбора и проливания обгоревших разрушенных конструкций дома они обнаружили тела двух человек. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын. В 05:35 пожар локализовали, в 07:00 полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". По информации спасателей горели деревянные перекрытия здания.