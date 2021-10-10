home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В пожаре в Харьковской области погибли мать и сын

О происшествии сообщили соседи, которые увидели, как внутри дома уже горели жилые комнаты

Во время тушения пожара в частном домовладении в Харьковской области спасатели обнаружили тела двух людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, 10 октября в 4:51 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Осиновской, 29 в городе Чугуев Харьковской области.

О происшествии оповестили соседи, которые увидели, как внутри дома уже пылали жилые комнаты.

К месту вызова прибыло два отделения пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах. На тот момент дом горел весь на площади 80 кв. м. Его деревянное перекрытие разрушилось.

"Пожарные подали на тушение огня два пожарных ствола. Во время разбора и проливания обгоревших разрушенных конструкций дома они обнаружили тела двух человек. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын. В 05:35 пожар локализовали, в 07:00 полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В России на одном из заводов "Газпрома" произошел взрыв, после которого начался пожар

Напомним, ранее в Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". По информации спасателей горели деревянные перекрытия здания.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На должность председателя Рады выдвинули 5 кандидатур Рада назначила Гетманцева председательствующим при рассмотрении отставки Разумкова Отопительный сезон будет сложным: В Раду для отчета вызывают министра энергетики В Раде настаивают на выплате компенсаций из-за отсутствия индексации пенсий в ноябре

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект