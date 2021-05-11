В Португалии осудили инспекторов, которые до смерти избили украинца в аэропорту Лиссабона

из открытых источников

Они получили от 7 до 9 лет лишения свободы

Португальский суд осудил трех инспекторов миграционной службы страны за убийство украинца Игоря Гоменюка после задержания в аэропорту Лиссабона. Об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Как отмечается, их признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. В частности, суд признал, что инспекторы били ногами и дубинками мужчину, который был в этот момент в наручниках. Такие действия привели к тому, что у пострадавшего были сломаны ребра, а это в свою очередь повлекло наступление смерти.

При этом добавляется, что двух обвиняемых приговорили к девяти годам заключения, а еще один получил семь лет лишения свободы.

Новости по теме: В Португалии задержали трех миграционных инспекторов за убийство украинца

Напомним, в конце марта в комнате медицинской помощи в аэропорту Лиссабона инспекторы миграционной службы Португалии убили украинца. К мужчине применяли физическую силу, а смерть наступила от приступа эпилепсии.