В полтавской школе девушка ранила из арбалета двух учителей

У одного педагога травмирована рука, у другого - туловище

На территории одной из школ Полтавы девушка выстрелила из арбалета в двух учителей, в результате чего, у одного педагога травмирована рука, у другого – туловище. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, происшествие произошло 6 сентября в 10:00 на территории школы №11. До учебного заведения зашла неизвестная девушка, которая ранила из арбалета двух педагогов.

"Учителя получили травмы разной степени, но угрозы их жизни нет. У одной женщины травмирована рука, у другой – туловище. Им оказана медицинская помощь", - отметил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Также была установлена личность правонарушительницы. Ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

Сейчас проверяется информация о том, что девушка ранее училась в этой школе и имеет обиду на учителей.

Кроме этого, девушка дает показания следователям, а обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются.

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