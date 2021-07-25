В Полтавской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

Для высвобождения тел погибших, на месте работали спасатели

В Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Согласно сообщению, сегодня, 25 июля, около 05:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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Напомним, вчера утром, 24 июля, в польском Лодзинском воеводстве в селе Выгода произошла авария. ДТП спровоцировала 36-летняя водитель в состоянии алкогольного опьянения, когда неожиданно выскочила на встречную полосу. Автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги. В результате происшествия 10 человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.

Позже стало известно, что в результате происшествия один гражданин Украины погиб.