home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Полтавской области произошло смертельное ДТП с грузовиком

Фото из открытых источников

Для высвобождения тел погибших, на месте работали спасатели

В Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, сегодня, 25 июля, около 05:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших, на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Новости по теме: На Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика

Напомним, вчера утром, 24 июля, в польском Лодзинском воеводстве в селе Выгода произошла авария. ДТП спровоцировала 36-летняя водитель в состоянии алкогольного опьянения, когда неожиданно выскочила на встречную полосу. Автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги. В результате происшествия 10 человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.

Позже стало известно, что в результате происшествия один гражданин Украины погиб.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект