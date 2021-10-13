В Полтавской области полицейского подозревают в изнасиловании женщины

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Сейчас проводятся следственные действия для установления всех деталей происшествия

В Полтавской области возбудили уголовное производство по заявлению об изнасиловании женщины полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"12 октября около 8 часов утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали два человека. Один из мужчин, на которого указывает потерпевший — местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном", — говорится в публикации.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

Позже Госбюро расследований сообщило, что начало расследование этого инцидента. "Как утверждает женщина, ночью у нее дома, во время совместного застолья, ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых-участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна", — говорится в заявлении.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех деталей произошедшего. Назначен ряд специальных экспертиз. "Уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили", — добавляют в ведомстве.

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Напомним, ранее в Ровенской области к пожизненному лишению свободы был приговорен отчим, который неоднократно насиловал свою 10-летнюю падчерицу. Мужчина снимал свои преступления на видео.