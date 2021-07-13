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В Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление неизвестным веществом

Пищевое отравление Фото из открытых источников

Пострадали 16 человек, 14 из них госпитализировали

В городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом. В результате инцидента пострадали 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы.

В частности, один человек находится в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней степени тяжести, а еще два человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

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Напомним, ранее в частной усадьбе в Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошло массовое отравление граждан. В медицинское учреждение 7 июля обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый мужчина с диагнозом: пищевая токсикоинфекция.

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