В Полтавской области автомобиль слетел в реку: Погибли три человека

Национальная полиция Украины

Перед инцидентом одному пассажиру удалось выпрыгнуть из авто

В Полтавской области в Миргородском районе вытащили утонувший автомобиль, в котором были тела трех погибших мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отмечается, вечером 25 сентября в реке Псел утонул автомобиль LADA Priora. Происшествие произошло возле гидроэлектростанции Великосорочинской тергромады.

"Авто вытащили сегодня около 12:00. К поисковым работам были привлечены водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о происшествии поступила в полицию 25 сентября от дежурного ГСЧС, около 17:30", - говорится в сообщении.

Известно, что легковушка, в которой находились четверо мужчин, съехала к реке с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других - остались в салоне.

Также Полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое - жители с. Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам было 29, 55 и 57 лет.

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Новости по теме: ДТП в Одесской области: От полученных травм погиб полицейский

Как сообщалось ранее, в Одесской области на трассе Одесса-Кучурган произошла авария при участии автомобиля Citroën и грузовика, в результате чего пострадали пять человек. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.