В Полтаве мужчина устроил стрельбу и похитил женщину, нападавшего задержали

Пресс-служба Нацполиции Львовской области

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы

В Полтаве сегодня днем мужчина напал на женщину, устроил стрельбу, посадил ее в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По словам очевидцев, женщина покупала кофе в киоске, когда к ней подошел мужчина и устроил ссору. Затем нападавший несколько раз выстрелил в воздух и схватил женщину за сумку, но она ее не отдавала. Затем злоумышленник затащил женщину в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В результате стрельбы, которая произошла в центре города, ранения получил прохожий 1990 года рождения. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Как отмечается, о происшествии правоохранителям сообщила продавщица. Полицейские нашли автомобиль нападавшего на заправке в Кременчуге и задержали его.

"В салоне автомобиля, кроме правонарушителя, находилась женщина, 1996 года рождения. Вероятно, именно эту женщину он заставил сесть в транспортное средство в Полтаве", – отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии дела по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и похищение человека. Нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Хмельницком двое парней стреляли по прохожим из окна многоэтажного дома. Их задержали и изъяли оружие.