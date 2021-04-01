В Полтаве предприниматели вышли на протест под ОГА

Протесты ФЛП в Полтаве Фото издания "Зміст"

Люди выступают против закрытия рынков

В Полтаве физические лица-предприниматели устроили протест под Полтавским областным советом из-за закрытия продуктовых и непродовольственных рынков на карантин. Об этом сообщает издание "Зміст".

Как отмечается, митингующие требуют разрешить им работать на выходных. Люди утверждают, что такие карантинные ограничения на фоне пандемии являются ударом по малому бизнесу.

При этом добавляется, что ФЛП возмущены тем, что не смогут получить карантинные 8 тысяч гривен от правительства, поскольку регион не отнесли в "красную" зону карантина.

Сейчас Полтавская область оказалась в оранжевой зоне эпидемиологической ситуации. В частности, с 3 по 17 апреля к действующим ограничениям добавили такие запреты:

принимать посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы навынос и доставку;

принимать посетителей в ТРЦ и развлекательных заведениях;

проводить массовые мероприятия, кроме автоконцертов и тому подобное;

принимать посетителей в заведениях, кроме тех, где торгуют товарами, у которых не менее 60% площади используют для торговли пищевыми продукты, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, газетами и журналами, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;

запрещается работа ресторанов в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме питания в гостиничном номере по заказу;

запрещается деятельность непродовольственных рынков;

запрещается посещение учебных заведений, кроме: студентов 6 курса и интернов, получающих образование по медицинским направлениям и задействованных в преодолении последствий распространения коронавирусной болезни; воспитанников детсадов; 1-4 классы школ; спецшкол и учебно-реабилитационных центров;



принимать посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд и их тренеров.

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Напомним, ранее в Черновцах предприниматели выступили против введения "красной" зоны карантина. Они требовали отмены ограничений, поскольку введением карантина власть нарушает их конституционное право на труд.