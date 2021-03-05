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В Польшу не пустили автобус с украинцами: У пассажира обнаружили COVID-19

Автобус с украинцами не пропустили в Польшу Фото lublin112.pl

Мужчина сам признался, что имеет положительный ПЦР-тест

Польша не пропустила автобус с путешественниками из Украины из-за позитивного теста на коронавирус у одного из пассажиров. Об этом сообщает lublin112.pl.

Как отмечается, инцидент произошел 3 марта во время пограничного контроля в Дорогуске (возле Хелма). На пункте регистрации украинец признался, что имеет положительный ПЦР-тест на коронавирус. Однако, убеждал, что чувствует себя хорошо и не имеет явных симптомов болезни. 

Узнав об этом, таможенники немедленно изолировали путешественника и других пассажиров автобуса, чтобы они не имели доступа к остальным туристам. Также путешествующим, среди которых было 25 граждан Украины и 1 представитель Молдовы, отказали в дальнейшем проезде на территорию Польши. Аргументировали это тем, что люди, которые были в контакте с инфицированным мужчиной, могут представлять угрозу для поляков. 

Ранее сообщалось, что Украина обновила список стран красной зоны. Популярная среди украинских путешественников Польша все еще остается "опасной". 

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