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В Польше во время ремонта моста погиб украинец

Фото из открытых источников

Это произошло 3 июля в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины - его придавило гидравлическим домкратом, передает TVP.INFO.

” По предварительным оценкам, произошла авария", - заявила пресс-секретарь полиции в городе Шамотулы Сандра Худа.

По ее словам, полицейские допросили свидетелей и устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Об этом случае проинформирована Государственная инспекция труда. Дело находится под контролем местной прокуратуры.

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Ранее сообщалось, что в Польше из окна многоэтажки выпала 5-летняя украинка. Ребенок чудом остался жив.

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