В Польше во время ремонта моста погиб украинец
Это произошло 3 июля в населенном пункте Вронки Великопольского воеводства
В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины - его придавило гидравлическим домкратом, передает TVP.INFO.
” По предварительным оценкам, произошла авария", - заявила пресс-секретарь полиции в городе Шамотулы Сандра Худа.
По ее словам, полицейские допросили свидетелей и устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Об этом случае проинформирована Государственная инспекция труда. Дело находится под контролем местной прокуратуры.
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