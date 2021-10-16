В Польше в ДТП погибла украинка
Погибшей было 19 лет
В Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в котором погибла девушка из Украины. Обстоятельства происшествий устанавливаются. Об этом сообщает Gazeta Lubuska.
Отмечается, что авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.
В результате аварии, несмотря на реанимацию, погибла 19-летняя пассажирка из Украины. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.
На месте событий работали волонтеры, пожарные, медики и правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли трое украинцев.