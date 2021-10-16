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В Польше в ДТП погибла украинка

Укринформ

Погибшей было 19 лет

В Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в котором погибла девушка из Украины. Обстоятельства происшествий устанавливаются. Об этом сообщает Gazeta Lubuska.

Отмечается, что авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.

В результате аварии, несмотря на реанимацию, погибла 19-летняя пассажирка из Украины. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

На месте событий работали волонтеры, пожарные, медики и правоохранители.

Новости по теме: В Польше произошли два жутких ДТП с участием украинцев, двое погибших

Ранее сообщалось, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли трое украинцев.

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