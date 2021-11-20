В Польше в ДТП погиб украинец
Мужчина погиб за рулем микроавтобуса Volkswagen, который на городском перекрестке столкнулся с трамваем
В городе Свентохловице Силезского воеводства (юг Польши) в ДТП погиб 41-летний гражданин Украины. Об этом сообщает полиции Силезского воеводства.
Отмечается, что мужчина погиб за рулем микроавтобуса Volkswagen, который на городском перекрестке столкнулся с трамваем.
На место ДТП прибыли спасатели, в частности вертолет скорой помощи, но спасти жизнь украинца не удалось. ДТП произошло в пятницу в 14: 30 (по местному времени), когда водитель микроавтобуса выполнял маневр поворота налево. В результате столкновения пострадали также водитель трамвая и двое его пассажирок. Они были перевезены в больницу.
Местная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка из Украины. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехавший на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.