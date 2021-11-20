В Польше в ДТП погиб украинец

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Мужчина погиб за рулем микроавтобуса Volkswagen, который на городском перекрестке столкнулся с трамваем

В городе Свентохловице Силезского воеводства (юг Польши) в ДТП погиб 41-летний гражданин Украины. Об этом сообщает полиции Силезского воеводства.

Отмечается, что мужчина погиб за рулем микроавтобуса Volkswagen, который на городском перекрестке столкнулся с трамваем.

На место ДТП прибыли спасатели, в частности вертолет скорой помощи, но спасти жизнь украинца не удалось. ДТП произошло в пятницу в 14: 30 (по местному времени), когда водитель микроавтобуса выполнял маневр поворота налево. В результате столкновения пострадали также водитель трамвая и двое его пассажирок. Они были перевезены в больницу.

Местная прокуратура выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка из Украины. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехавший на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.