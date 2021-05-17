В Польше умерла седьмая жертва ДТП при участии украинского автобуса

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С момента аварии девушка длительное время находилась в критическом состоянии

В реабилитационном центре города Отвоцк вблизи Варшавы скончалась седьмая жертва аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь на 6 марта. Об этом сообщил консул Консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань, передает "Укринформ".

По его словам, девушка умерла 16 мая во сне.

"Причина смерти будет установлена в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей будет транспортироваться в Украину", – отметил Горбань.

При этом он добавил, что семье о смерти пострадавшей сообщили. Фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается вопросами по оформлению документов для перевозки тела умершей в Украину.

По данным СМИ, умершей является жительница Хмельницкого 27-летняя Анастасия Кочеткова. В частности, после ДТП она длительное время находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии. После того как ее состояние несколько улучшилось, украинка была переведена в начале апреля для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк недалеко от Варшавы.

Напомним, в ночь на 6 марта рейсовый автобус Познань – Херсон вблизи города Кашице (Польша) попал в ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли шестеро граждан Украины. Автобус с украинскими номерами упал с виадука вблизи Ярослава.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с украинцами в Польше возросло. По данным Министерства иностранных дел, пострадали 35 человек, а жертвами стали пятеро пассажиров.