В Польше украинец сорвался со строительных лесов: Он умер в больнице

Украинец умер в больнице Фото 112katowice Służby Ratunkowe

У мужчины диагностировали травму головы

В Польше граждан Украины сорвался со строительных лесов и умер. Об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Как отмечается, инцидент произошел 1 февраля около 17:30 по ул. Домбровки в городе Катовице. 55-летний граждан Украины сорвался с небоскреба Global Office Park с высоты 11-12 этажа, выполняя строительные работы.

При этом добавляется, что спасательная операция по освобождению строителя длилась 2 часа и для ее выполнения привлекли 4 бригады. После многих попыток украинца удалось эвакуировать только с помощью крана и доставить в больницу в Сосновце. Там у мужчины диагностировали травму головы, а еще хрип в груди. В этот самый день он умер в медицинском учреждении.

Сейчас прокуратура ведет расследование и устанавливает вероятные причины трагедии.

Новости по теме: В Харькове пассажир упал на колею метро

Ранее сообщалось, что в Польше из окна многоэтажки выпала 5-летняя украинка. Ребенок чудом остался жив.