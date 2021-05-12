В Польше произошло ДТП с украинцами, погиб девятилетний ребенок

Стало известно, что машина с гражданами Украины выехала на встречную полосу

В населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства на юго-востоке Польши произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии украинцев. Об этом сообщает Onet.pl.

Как отмечается, автомобиль Seat, за рулем которого была 63-летняя гражданка Украины, съехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

При этом добавляется, что ребенок, бывший в легковом автомобиле, получил тяжелые травмы головы. Однако, попытки реанимировать его были тщетными, в результате чего он умер.

Для освобождения пострадавших были привлечены спасатели и вертолет скорой медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Onet.pl

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