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В Польше произошло ДТП с украинцами, погиб девятилетний ребенок

Onet.pl

Стало известно, что машина с гражданами Украины выехала на встречную полосу

В населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства на юго-востоке Польши произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии украинцев. Об этом сообщает Onet.pl.

Как отмечается, автомобиль Seat, за рулем которого была 63-летняя гражданка Украины, съехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

При этом добавляется, что ребенок, бывший в легковом автомобиле, получил тяжелые травмы головы. Однако, попытки реанимировать его были тщетными, в результате чего он умер.

Для освобождения пострадавших были привлечены спасатели и вертолет скорой медицинской помощи. 

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. 

Onet.pl

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Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе возле Киева произошло столкновение двух автомобилей, а впоследствии произошел взрыв, в результате чего заживо сгорел человек.

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