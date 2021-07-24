В Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами, есть пострадавшие

В результате инцидента 10 человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины

В Польше, в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие из-за водителя в нетрезвом состоянии. В результате происшествия 10 человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины. Об этом сообщает TVР3.

Согласно сообщению, автомобиль и микроавтобус с 9 пассажирами столкнулись на пути 784 в селе Выгода вблизи города Радомско.

Представительница полиции Радомско Анета Власлова рассказала, что автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги.

По предварительным выводам правоохранителей, автопроисшествие спровоцировала 36-летняя водитель легковушки, когда неожиданно выскочила на встречную полосу. Тест на алкогольное опьянение жительницы соседнего села Гидле показал 4 промилле.

Как отмечается, всех участников ДТП госпитализировали, трое в тяжелом состоянии.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате инцидента госпитализированы восемь человек, среди которых шестеро детей.