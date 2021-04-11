В Польше после столкновений в годовщину Смоленской катастрофы задержали 11 человек

RMF24

Еще 19-ех людей оштрафовали

В Польше полицейские задержали 11 участников акции протеста, приуроченной 11-й годовщине Смоленской катастрофы, которая прошла в Варшаве 10 апреля. Об этом сообщает RMF24.

По словам представителя полиции Варшавы Сильвестра Марчака, среди задержанных оказался один человек, которого разыскивали для отбытия тюремного срока, еще у одного задержанного нашли наркотики.

При этом добавляется, что в суд будет подано 193 заявления о наказании, также будет наложено 19 штрафных санкций. Кроме этого, было получено более 100 заявлений о нарушении действующих карантинных ограничений, которые действуют на территории Польши. Они будут направлены в Министерство здравоохранения.

Стало известно, что в отдельных случаях для задержания митингующих правоохранители применяли средства прямого принуждения в виде физической силы, наручников и палок.

10 апреля 2010 года, неподалеку российского Смоленска, во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел крушение самолет Ту-154. Его польская государственная делегация направила в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70 годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году. В аварии погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета, среди них и президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

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Напомним, 10 апреля в Варшаве ФОПы вышли на акцию протеста, посвященную 11-й годовщине Смоленской катастрофы. У них были флаги с логотипом забастовки предпринимателей, национальных цветов и желтые тюльпаны, перевязанные черными лентами.

Однако, в ходе митинга начались столкновения, сопровождавшиеся бросанием дымовых свечей и петард.