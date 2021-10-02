В Польше погиб 23-летний украинец

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Он погиб при нанесении на асфальт разметки

В Польше во время нанесения дорожной разметки на трассе S17 между Люблином и Варшавой в пятницу погиб 23-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Wiadomosci.

Маркированный Volkswagen Transporter дорожников стоял на аварийной полосе возле села Жижин, перед ним двое рабочих наносили горизонтальную разметку на дороге.

Неожиданно грузовик с большой силой ударил в заднюю часть автомобиля дорожников.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец погиб на месте. Второй сотрудник был доставлен в больницу города Пулавы.

С водителем грузовика ничего не случилось, он не нуждался в госпитализации. Алкотестер показал, что он трезв.

Wypadek na drodze S17 w pobliżu węzła Żyrzyn (woj. lubelskie). Ciężarówka uderzyła w samochód służby drogowej. Nie żyje 23-latek, który malował oznaczenia na drodze. Drugi z drogowców trafił z obrażeniami ciała do szpitala.https://t.co/uon3oT75ix — tvn24 (@tvn24) October 1, 2021

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Ранее сообщалось, что в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши случилась дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.