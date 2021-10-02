home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Польше погиб 23-летний украинец

Фото из открытых источников

Он погиб при нанесении на асфальт разметки

В Польше во время нанесения дорожной разметки на трассе S17 между Люблином и Варшавой в пятницу погиб 23-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Wiadomosci.

Маркированный Volkswagen Transporter дорожников стоял на аварийной полосе возле села Жижин, перед ним двое рабочих наносили горизонтальную разметку на дороге. 

Неожиданно грузовик с большой силой ударил в заднюю часть автомобиля дорожников.

Сила столкновения была настолько большой, что украинец погиб на месте. Второй сотрудник был доставлен в больницу города Пулавы.

С водителем грузовика ничего не случилось, он не нуждался в госпитализации. Алкотестер показал, что он трезв.

Новости по теме: В Польше произошло ужасное ДТП: Погибли трое украинцев

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши случилась дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Ренат Кузьмин: А вы не думали, что конфликт между Разумковым и Зеленским - шоу? Владимир Скачко: Бессилие ООН. Как Зеленский лепит свою эрзац-диктатуру "Боится, потому что на носу второй срок": Что думают украинцы о преследовании Медведчука президентом Зеленским Только Медведчук сможет разрядить ситуацию в Украине, но Зеленский направил против него всю машину репрессий

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект