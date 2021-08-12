В Польше нашли сокровища лужицкой культуры

Открытие было совершено еще в январе 2021 года

В Польше житель города Богданец Анджей Абрасович и его восьмилетний сын Янек обнаружили клад, датированный периодом лужицкой культуры (XII-IV вв. до н. э.). Об этом сообщил "Урядовий кур’єр".

Как отмечается, открытие было совершено еще в январе 2021 года, но только сейчас специалисты рассказали об этом. Найденные предметы проходили экспертизу, а само место находки было засекречено.

"Анджей Абрасович прогуливался вместе с сыном в окрестностях Богданца, когда Янек заметил какой-то предмет, торчавший из-под земли. Заинтересовавшись, отец и сын раскопали его. Это оказался браслет. Свою находку Абросовичи отнесли в местный музей и указали точное место, где был найден артефакт", - сообщает издание.

Уже на следующий день место находки было оцеплено и взято под охрану, а археологи провели там полноценные раскопки. В результате они обнаружили еще 220 предметов, которые были переданы в музей Яна Декерта в Гожув-Великопольском.

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Как известно, в состав клада входили роскошные браслеты и ожерелья, а также фрагменты конской сбруи. Самой впечатляющей находкой стал золотой нагрудник. Эксперты предполагают, что и другие предметы в древности могли быть покрыты золотом.

Также по оценкам ученых, все эти сокровища пролежали под землей около 2500 лет. Они относятся к периоду лужицкой культуры, которая во многом остается загадкой для ученых. Свое название она получила от исторических территорий Верхняя Лужица и Нижняя Лужица. Именно там впервые были найдены могильники и поселения этой археологической культуры бронзового и раннего железного веков. Считается, что ее представители в период с XII по IV век до нашей эры проживали на территории современной Восточной Германии, Польши, Чехии, Белоруссии и Западной Украины.

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Напомним, что ранее в польских Миколайках во время строительства жилого комплекса, строители нашли могилы похороненных людей, погибших от эпидемии чумы, бушевавшей в XVIII веке. Всего за несколько недель, на протяжении которых велись раскопки, эксперты обнаружили более 100 человеческих останков в 60 могилах.