В Польше на границе с Беларусью обнаружили тело мигранта

Граница Польши с Беларусью Фото из открытых источников

Документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси

В Польше неподалеку от границы с Беларусью правоохранители обнаружили тело молодого мужчины. Об этом сообщает PAP.

Согласно сообщению, бездыханного мигранта обнаружили во время патрулирования вертолетом полиции района, в котором объявлено чрезвычайное положение.

По словам представителя подляшской полиции Томаша Крупы, документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси. Возле тела нашли белорусские визовые документы, датированные 15 сентября.

"Польская прокуратура начала следствие, в котором должны быть выяснены обстоятельства и причины смерти мужчины. Предварительно рассматривается версия "непреднамеренного причинения смерти", - добавил Крупа.

Как известно, это уже пятый случай у границы с Беларусью.

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Напомним, ранее польские пограничники в приграничной полосе с Беларусью обнаружили тела трех человек. Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская сообщила, что погибшими, вероятно, являются нелегальные мигранты.