В Польше на границе с Беларусью обнаружили тело мигранта
Документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси
В Польше неподалеку от границы с Беларусью правоохранители обнаружили тело молодого мужчины. Об этом сообщает PAP.
Согласно сообщению, бездыханного мигранта обнаружили во время патрулирования вертолетом полиции района, в котором объявлено чрезвычайное положение.
По словам представителя подляшской полиции Томаша Крупы, документы указывают, что это 24-летний сириец, который до того находился в Беларуси. Возле тела нашли белорусские визовые документы, датированные 15 сентября.
"Польская прокуратура начала следствие, в котором должны быть выяснены обстоятельства и причины смерти мужчины. Предварительно рассматривается версия "непреднамеренного причинения смерти", - добавил Крупа.
Как известно, это уже пятый случай у границы с Беларусью.
Напомним, ранее польские пограничники в приграничной полосе с Беларусью обнаружили тела трех человек. Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская сообщила, что погибшими, вероятно, являются нелегальные мигранты.