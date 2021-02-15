В Польше группа грузин напала с ножами на группу украинцев

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Драка с использованием ножей случилась, по словам следователей, за счеты между мужчинами и, возможно, через национальное происхождение

Вечером прошлого четверга, 11 февраля, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на группу граждан Украины. По информации следователей, причиной драки стали счеты между мужчинами, возможно, по национальному признаку. Об этом сообщает Польское радио.

Четверо взрослых иностранцев напали на группу трех других иностранцев с использованием острых предметов, вероятно, ножей. После драки они скрылись с места происшествия, оставив окровавленных раненых мужчин.

Пока однозначно неизвестно, что стало мотивом преступления. Однако все указывает на то, что это были счеты между мужчинами, вероятно, из-за национального происхождения. Известно, что один из раненых мужчин после инцидента прибежал в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и он сообщил об инциденте в полицию и скорую помощь.

Потом оказалось, что избитые мужчины-это граждане Украины. Зато злоумышленники-граждане Грузии. Все они являются жителями Мендзиходжского уезда Великопольского воеводства, работники местных фирм. Пострадавшим с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь, а полиция вскоре задержала четырех преступников.

Граждан Грузии арестовали и предъявили обвинения, за которые им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Пострадавших украинцев зато госпитализировали, а одного из них должны были прооперировать.

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