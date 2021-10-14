В Польше автобус с украинцами въехал в грузовик с прицепом

Из-за аварии одна полоса движения на автомагистрали A4 в течение нескольких часов была перекрыта

На южном западе Польши попал в ДТП микроавтобус, в котором находилось восемь украинцев. Об этом в комментарии "Укринформ" сообщила пресс-секретарь горотдела полиции в городе Ополе Агнешка Нерихла.

По ее словам, ДТП произошло сегодня в 7:15 (по киевскому времени) на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Микроавтобус с восемью украинцами въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.

"После ДТП четырех пассажиров микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, которые работали на месте аварии, опасности для их жизни нет”, - сказала Нерихла.

Она отметила, что рано говорить о причинах аварии. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии одна полоса движения на автомагистрали A4 в течение нескольких часов была перекрыта.

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Напомним, ранее в польском городе Томашув загорелся автобус с украинцами. Всех людей удалось эвакуировать. Никто не пострадал.