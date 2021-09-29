В поезде "Укрзализныци" чуть не изнасиловали пассажирку: Компания отреагировала

Фото из открытых источников

В "Укрзализныце" пообещали ускорить оборудование вагонов видеонаблюдением и возможность видеть гендер пассажира при покупке билета онлайн

В поезде "Укрзализныци" №092Л сообщением Киев-Львов пытались изнасиловать пассажирку. Об этом рассказала сама потерпевшая, дизайнер и детский иллюстратор Надежда Кушнир в своем Facebook.

По словам женщины, прошлой ночью ее сосед по двухместному купе сначала показывал фото жены и ребенка, после чего внезапно разделся и пытался показать ее рукой "отсутствие у себя пупка".

"Я не знаю, почему я тогда же и не свалила с того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за хр*нь. Дальше он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какое я ничтожество и что у меня в жизни них*ра не получится. Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам стал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться", - описывает события пассажирка.

Она начала кричать и выбежала с кошельком и документами к проводнице, которая в свою очередь возмутилась, почему она сразу не сообщила про инцидент, но все же переселила девушку в другое купе.

Когда на место вызвали начальника поезда, первый сосед по купе заявил ему, что пассажирка сбежала от него, потому что он якобы храпел. Впрочем, другие пассажиры подтвердили крики женщины.

На такое известие отреагировал руководитель по коммуникациям пассажирской филиала "Укрзализныци" Александр Шевченко. В частности, он попросил пассажирку уточнить детали поездки для проведения анализа действий сотрудников поездной бригады, а затем дал комментарий.

"Проводник, к сожалению, не может доподлинно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства должен вызывать полицию на ближайшую станцию - такие случаи бывают, к сожалению. Если билет вашего соседа был электронный, мы его можем отследить и добавить к заявлению в полиции", - написал он.

Кроме того, он пообещал, что компания ускорит оборудования вагонов видеонаблюдением и возможность видеть гендер пассажира при покупке билета онлайн.

Надежда Кушнир заявила, что не собирается писать заявление в полицию на злоумышленника, а впоследствии вообще удалила публикацию со своей соцсети.

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Напомним, ночью 31 июля 2020 года в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла спрятаться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняли в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.

13 апреля 2021 года в СИЗО умер Виталий Рудзько, совершившего нападение на девушку. Причина смерти злоумышленника не называлась.