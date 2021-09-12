В отделе полиции Черноморска скончался 39-летний мужчина

Фото из открытых источников

Предварительная квалификация события-естественная смерть

В отделе полиции Черноморска Одесской области в субботу, 11 сентября, скончался 39-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-сслужба Нацполиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчина находился в качестве заявителя.

"Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины", - говорится в публикации.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники главной инспекции ГУНП и Управления внутренней безопасности в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются, заявили в полиции.

Напомним, ранее во Львове во время игры в футбол внезапно умер популярный музыкант и автор песен Андрей Грифель, которому недавно исполнилось всего 36 лет. Как отмечается, умерший был молодежным пастором церкви "Источник жизни" и вместе с женой воспитывал троих детей.