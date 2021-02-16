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В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

ГП " ЛУГАНСКГАЗ"

Без газоснабжения остались некоторые абоненты с. Весёленькое

На территории временно оккупированного Луганска прогремел взрыв на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ГП "Луганскгаз".

Как отмечается, инцидент произошел 15 февраля.

"В 23:10 в аварийную службу Луганского участка ГП "Луганскгаз" поступило сообщение об аварии на газопроводе с возгоранием в районе улицы 2-й Беломорской (Малая Вергунка)", – говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в результате аварии 95 абонентов в селе Веселенькое были временно отключены от общей системы.

Следовательно, работники "Луганскгаза" демонтировали аварийный участок длиной 1,5 м и заменили его на новый. Ремонтные работы проводились всю ночь, и сегодня утром они были завершены.

"По состоянию на 10:30 сегодняшнего дня специалистами Государственного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода. После проведения контрольной проверки и диагностики, подача природного газа через отремонтированный участок возобновилась", – сообщили в предприятии.

Кроме этого, сейчас специалисты ведут работы по возобновлению газового снабжения в селе Весёленькое.

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