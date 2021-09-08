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В одной из школ Хмельницкой области произошло пищевое отравление четырех учеников

Укринформ

Пострадавшие госпитализированы в инфекционную больницу

Во вторник, 7 сентября, в одной из школ Хмельницкой области произошло пищевое отравление четырех учеников. Полиция открыла уголовное производство. Об этом информирует пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что четверо учеников начальных классов были госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление.

"Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находится дома", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители взяли необходимые анализы у работников учебного заведения, которые принимают участие в приготовлении и раздаче еды.

Подчеркивается, что образцы пищи были направлены на экспертизу.

"По факту предполагаемого отравления детей в одном из учебных заведений Хмельницкого следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний", - отмечает пресс-служба.

Новости по теме: В Черниговской области произошло массовое отравление детей в садике

Напомним, ранее на Прикарпатье в одном из заведений общественного питания произошло массовое отравление детей. Все дети заболели после празднования Дня знаний.

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