В одном из баров Затоки застрелили мужчину: Полиция ввела операцию "Сирена"

В течение часа правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении преступления

В курортном городе Затока в одном из баров произошла стрельба. В результате погиб мужчина. Правоохранители ввели операцию "Сирена". Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области .

"На линию 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение часа правоохранители установили и задержали подозреваемого в совершении преступления.

У него изъяли охотничье ружье, которое предположительно орудие преступления.

Следователи классифицировали инцидент как умышленное убийство.

Отмечается, что за совершение преступления нарушителю предусматривается до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство с применением оружия) этого же Кодекса.

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