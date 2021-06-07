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В Одесской области загорелся прогулочный катер: Есть пострадавший

Пожар на катере Фото из открытых источников

В результате происшествия пострадал 1 человек, который направлен в медицинское учреждение

В г. Белгород-Днестровский на причале лимана возник пожар на прогулочном катере.  Об этом сообщает пресслужба ДСНС в своем telegram-канале.

Отмечается, что пожар начался 7 июня в 9:46. Уже в 10:08 пожар локализован, а в 10:24 - ликвидирован.

В результате происшествия пострадал 1 человек, который направлен в медицинское учреждение.

От ГСЧС к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Сейчас причина пожара уточняется.

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Напомним, что накануне в Одессе произошел пожар в университетском общежитии во время тушения которого спасли студента, а еще один попал в больницу. Инцидент случился ночью с субботу на воскресенье в общежитии университета на улице Маршала Малиновского.

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