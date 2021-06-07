В Одесской области загорелся прогулочный катер: Есть пострадавший
В результате происшествия пострадал 1 человек, который направлен в медицинское учреждение
В г. Белгород-Днестровский на причале лимана возник пожар на прогулочном катере. Об этом сообщает пресслужба ДСНС в своем telegram-канале.
Отмечается, что пожар начался 7 июня в 9:46. Уже в 10:08 пожар локализован, а в 10:24 - ликвидирован.
В результате происшествия пострадал 1 человек, который направлен в медицинское учреждение.
От ГСЧС к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Сейчас причина пожара уточняется.
Напомним, что накануне в Одессе произошел пожар в университетском общежитии во время тушения которого спасли студента, а еще один попал в больницу. Инцидент случился ночью с субботу на воскресенье в общежитии университета на улице Маршала Малиновского.