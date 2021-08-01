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В Одесской области вспыхнул масштабный пожар на складе, пылает около 10 тыс. кв. метров

Жертв и пострадавших нет

В воскресенье, 1 августа, в Одесском районе вспыхнул пожар в одном из складов, сейчас огнем охвачена площадь около 10 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Согласно сообщению, инцидент произошел в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с. Дачное Одесского района, что на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

Как отмечается, по состоянию на 11:29 пожар удалось локализовать на площади 10 тыс. м кв. к тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

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Напомним, недавно в Ивано-Франковске произошла пожар в помещении студенческого общежития на улице Троллейбусная, в результате чего пришлось эвакуировать 88 человек. 

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