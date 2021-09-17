В Одесской области во время обысков на АЗС обнаружили 200 тонн нелегального топлива

Цены на топливо растут Фото из открытых источников

Ориентировочная стоимость горюче-смазочных материалов свыше 7 млн грн

В Одесской области выявлено 200 тонн топлива, которое подлежало нелегальному сбыту. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, правоохранители уличили одно из обществ в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Установлено, что должностные лица СГД организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности предприятия", - говорится в публикации.

Известно, что в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

“По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено горюче-смазочных материалов в количестве почти 200 тонн, ориентировочной стоимостью более 7 млн грн”, - отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее в кафе в Киевской области, во время получения оплаты за документ с поддельной визой, правоохранители задержали организаторов нелегальной миграции. Задержанные продавали фальшивые визы нелегалам из Африки и Азии.