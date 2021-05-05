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В Одесской области во время движения загорелся пассажирский автобус

В результате инцидента никто не пострадал

В Ширяевском районе во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса "Неоплан". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области

Согласно сообщению, инцидент произошел в среду, 5 мая, около 14:00 в с. Ревовое 361 км автодороги Киев-Одесса.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили возгорание открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса — Киев.

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Как отмечается, в автобусе находились 60 пассажиров, которые самостоятельно вышли. В результате инцидента никто не пострадал. 

Пожар локализовали в 15:11, а в 15:41 огонь на площади 20 кв. м ликвидировали. От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

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Напомним, недавно недалеко от Коломыи Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате чего погибли два человека.

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