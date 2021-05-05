В Одесской области во время движения загорелся пассажирский автобус
В результате инцидента никто не пострадал
В Ширяевском районе во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса "Неоплан". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел в среду, 5 мая, около 14:00 в с. Ревовое 361 км автодороги Киев-Одесса.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили возгорание открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса — Киев.
Как отмечается, в автобусе находились 60 пассажиров, которые самостоятельно вышли. В результате инцидента никто не пострадал.
Пожар локализовали в 15:11, а в 15:41 огонь на площади 20 кв. м ликвидировали. От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.
Напомним, недавно недалеко от Коломыи Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате чего погибли два человека.