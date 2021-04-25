В Одесской области в заброшенном колодце нашли тела четырех человек
Причины гибели людей пока не сообщается
В заброшенном колодце в Одесской области нашли тела четырех людей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, тела трех мужчин и одной женщины обнаружили сегодня, 25 апреля, в одном из сел Белгород-Днестровского района Плахтіївської ОТГ.
Сейчас установлены их личности, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
На месте происшествия работают спасатели, а оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Также они решают вопрос о его правовой квалификации.
Причины гибели людей полиция пока не сообщает.
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Напомним, ранее в Николаевской области в смертельную аварию попала автомобиль, перевозивший тела умерших людей, у которых диагностировали коронавирус.