В Одесской области в заброшенном колодце нашли тела четырех человек

Колодец с телами людей Национальная полиция Одесской области

Причины гибели людей пока не сообщается

В заброшенном колодце в Одесской области нашли тела четырех людей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, тела трех мужчин и одной женщины обнаружили сегодня, 25 апреля, в одном из сел Белгород-Днестровского района Плахтіївської ОТГ.

Сейчас установлены их личности, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте происшествия работают спасатели, а оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Также они решают вопрос о его правовой квалификации.

Причины гибели людей полиция пока не сообщает.

Напомним, ранее в Николаевской области в смертельную аварию попала автомобиль, перевозивший тела умерших людей, у которых диагностировали коронавирус.