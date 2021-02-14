В Одесской области в детском доме обнаружили вспышку гепатита

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Первого пациента с гепатитом обнаружили еще в январе

В Одесской области в городе Раздельная в детском доме семейного типа 16 человек заболели гепатитом А. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди 16 заболевших, 15 – дети (из них 1 ребенок усыновлен, а 14 взяты под опеку. Сейчас в очаге заболевания проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Как сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии "Думской" трое инфицированных были госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы, а болезнь у них протекает в легкой форме. При этом первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января.

По словам врача, показатели питьевой воды, через которую чаще всего начинают вспышки гепатита, в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена.

Напомним, недавно в Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Тогда пятеро студентов попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

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