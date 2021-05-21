В Одесской области разоблачили супругов "педагогов", которые развращали дошкольников

Задержание "педагогов", развращавших детей Национальная полиция Украины

Пару подозревают в сексуальном насилии двух детей, 2015 и 2017 годов рождения

В Одесской области разоблачили мужчину и женщину, которые под видом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке совершали над детьми сексуальное насилие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, 53-летняя женщина организовала частные занятия психолога-логопеда для подготовки детей к поступлению в школу. Она требовала, чтобы родители оставляли своих малышей наедине с ней. После того, как они оставались сами, "педагог" подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх с ее 57-летним мужчиной. В свою очередь, он совершал над ними сексуальное насилие и снимал "развлечения" на мобильный телефон.

Чтобы дети не рассказали родителям о насилии, женщина запугивала их.

В частности, пару подозревают в развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненно.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Новости по теме: На Буковине двое пенсионеров развращали несовершеннолетних и снимали все на камеру

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области учитель музыки развращал несовершеннолетних учениц, он целовал детей в губы, обнимал и касался их груди. Сначала дело о сексуальном насилии над детьми расследовали как буллинг, однако учитывая новые факты, дело передали в прокуратуру.