В Одесской области разоблачили подпольные цеха, где шили "брендовую" одежду

Подпольное производство "брендовой" одежды Госпогранслужба

Незаконную деятельность организовали выходцы из Молдовы

На территории Одесской области правоохранители обнаружили подпольные цеха по изготовлению одежды всемирно известных брендов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Согласно сообщению, с ноября 2020 года во время осуществления контрольных закупок были задокументированы факты незаконной деятельности организованной группы выходцев из Республики Молдова.

Позже в пункте пропуска "Староказачье" пограничники обнаружили транспортное средство, багажное отделение которого было заполнено контрафактным одеждой. По словам водителя, он направлялся с так называемого промтоварного рынка "Авангард 7 км" и намеревался реализовать товары в Республике Молдова.

Как отмечается, были также проведены санкционированные обыски в помещениях и транспортных средствах в Одессе и Одесской области. Правоохранители обнаружили большое количество поддельных товаров, швейные станки, сырье для пошива подделок, термопрессы для нанесения логотипов, доказательные документы и "черную" бухгалтерию.

По факту начато уголовное производство по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного уголовного правонарушения.

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Напомним, недавно в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который пытался провезти без декларирования 200 кг брендовой одежды.