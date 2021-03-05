В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто
Один человек погиб, двое получили травмы
В Одесской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняла участие машина патрульных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 19 часов на КП "Дачное", на автодороге Киев — Одесса. Столкнулись две машины: Hyundai Sonata и служебный автомобиль Toyota Prius.
При этом добавляется, что в результате ДТП водитель Hyundai погиб, еще двое пассажиров травмированы.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии. Также проводится служебное расследование, патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области нетрезвый полицейский насмерть сбил женщину и скрылся с места событий. Его сразу уволили с работы.