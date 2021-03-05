В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто

Национальная полиция

Один человек погиб, двое получили травмы

В Одесской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняла участие машина патрульных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 19 часов на КП "Дачное", на автодороге Киев — Одесса. Столкнулись две машины: Hyundai Sonata и служебный автомобиль Toyota Prius.

При этом добавляется, что в результате ДТП водитель Hyundai погиб, еще двое пассажиров травмированы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии. Также проводится служебное расследование, патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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