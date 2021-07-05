В Одесской области произошло массовое обесточивание из-за аварии на электростанции в Молдове

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Сейчас восстановили электроснабжение в 114 населенных пунктах

Из-за аварии на Молдавской государственной районной электростанции в более чем 140 населенных пунктах Одесской области возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает в Facebook ДТЭК Одесской области.

"В 13:38 произошло аварийное отключение линии 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, которая питает наши подстанции "Раздольная" и "Кучурганы" в Одесской области", - говорится в сообщении.

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Известно, что в результате аварии полностью без электроснабжения остались 96 населенных пунктов, а еще 47 в Раздельнянском и Одесском районах - частично.

Как отмечается, по состоянию на 18:00 снабжение электроэнергии возобновили в 114 населенных пунктах Одесской области. Сейчас остаются обесточенными еще 29 населенных пунктов, которые питаются от ПС "Кучурганы", ПС "Болгарка", ПС "Елизаветовка".

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила ограничение месячного объема продажи электрической энергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящие в состав одного вертикально интегрированного субъекта хозяйствования, в размере 50% их месячного объема продажи электрической энергии.