live
Новости » События Читати новину українською

В Одесской области произошло массовое обесточивание из-за аварии на электростанции в Молдове

Фото из открытых источников

Сейчас восстановили электроснабжение в 114 населенных пунктах

Из-за аварии на Молдавской государственной районной электростанции в более чем 140 населенных пунктах Одесской области возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает в Facebook ДТЭК Одесской области

"В 13:38 произошло аварийное отключение линии 110 кВ Молдавской государственной районной электрической станции, которая питает наши подстанции "Раздольная" и "Кучурганы" в Одесской области", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Кабмин продлил режим ВСО и действующий тариф на электроэнергию для населения

Известно, что в результате аварии полностью без электроснабжения остались 96 населенных пунктов, а еще 47 в Раздельнянском и Одесском районах - частично.

Как отмечается, по состоянию на 18:00 снабжение электроэнергии возобновили в 114 населенных пунктах Одесской области. Сейчас остаются обесточенными еще 29 населенных пунктов, которые питаются от ПС "Кучурганы", ПС "Болгарка", ПС "Елизаветовка".

Новости по теме: Сработала аварийная защита: На Ровенской АЭС отключили энергоблок №4

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила ограничение месячного объема продажи электрической энергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящие в состав одного вертикально интегрированного субъекта хозяйствования, в размере 50% их месячного объема продажи электрической энергии.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Смерть украинца после прививки Pfizer: Медики назвали предварительные причины За сутки в Украине обнаружили 377 случаев COVID-19 В России каждый день фиксируют антирекорды по смертности от коронавируса В Минздраве рассказали, что делать, если не зовут на вторую прививку от COVID-19

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект