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В Одесской области произошло ДТП: Среди пострадавших – 6-летний ребенок

Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии

В Одесской области на трассе Одесса – Кучурган произошла авария с участием автомобиля Citroën и грузовика, в результате чего пострадали пятеро человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Предварительно известно, что автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении", – говорится в публикации.

Как отмечается, в результате аварии пострадали четверо взрослых и 6 летний ребенок. Всех их госпитализировали. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция на месте событий устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Как сообщалось ранее, в Ровенской области задержали водителя грузовика, спровоцировавшего массовое ДТП на участке трассы Киев – Чоп, в результате которого погибла женщина. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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