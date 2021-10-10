В Одесской области произошло ДТП: Двое погибли, девять пострадали

Среди пострадавших пассажиров автобуса есть несовершеннолетний

В Одесской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего два человека погибли и девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, авария произошла 9 октября в 21 час. 20 мин. вблизи с. Дачное на автодороге Киев-Одесса.

По информации спасательной службы, в результате столкновения погибли два человека и 9 человек пострадали, их с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Для деблокирования привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был впереди него", - говорится в публикации.

По их информации, среди пострадавших пассажиров автобуса есть несовершеннолетний.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и задержании водителя грузовика, добавили в полиции.

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