В Одесской области произошло ДТП: Двое погибли, девять пострадали
Среди пострадавших пассажиров автобуса есть несовершеннолетний
В Одесской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего два человека погибли и девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, авария произошла 9 октября в 21 час. 20 мин. вблизи с. Дачное на автодороге Киев-Одесса.
По информации спасательной службы, в результате столкновения погибли два человека и 9 человек пострадали, их с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Для деблокирования привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был впереди него", - говорится в публикации.
По их информации, среди пострадавших пассажиров автобуса есть несовершеннолетний.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и задержании водителя грузовика, добавили в полиции.
Напомним, ранее на Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная" произошла масштабное ДТП с участием маршрутного автобуса. Легковой автомобиль разбит вдребезги.