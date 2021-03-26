В Одесской области произошла стрельба, есть убитый и раненый
С правонарушителем проводят безотлагательно следственные действия
В Одесской области мужчина устроил смертельную стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Как отмечается, инцидент произошел в поселке Лиманское.
При этом добавляется, что в результате стрельбы один человек погиб, а другой - ранен.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.
Напомним, ранее в Запорожье выпивший мужчина устроил стрельбу. Правоохранителям удалось его задержать.