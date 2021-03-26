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В Одесской области произошла стрельба, есть убитый и раненый

Стрельба в Одесской области Национальная полиция Украины в Одесской области

С правонарушителем проводят безотлагательно следственные действия

В Одесской области мужчина устроил смертельную стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Лиманское. 

При этом добавляется, что в результате стрельбы один человек погиб, а другой - ранен. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются. 

Национальная полиция Украины в Одесской области

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Напомним, ранее в Запорожье выпивший мужчина устроил стрельбу. Правоохранителям удалось его задержать. 

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