live
Новости » События Читати новину українською

В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками: Один человек пропал без вести

Фото из открытых источников

Все спасенные получили переохлаждение, у одного из военнослужащих травма ног

При патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с пограничниками. В ней находились четверо военных, троим удалось спасти, еще одного ищут. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, происшествие произошло около 16:00. Троим пограничникам удалось самостоятельно добраться до суши. При этом один из военных вытащил другого на себе. Все спасенные получили переохлаждение. У одного из военнослужащих травма ног. Им оказывается медицинская помощь.

Поиски еще одного пограничника продолжаются. К поисково-спасательной операции привлечены военные, сотрудники водной полиции Одесского районного управления ГСЧС и местные рыбаки.

Поиски пропавшего пограничника также ведутся с воздуха. Для этого привлечен вертолет авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Причины ЧП выясняются. О происшествии проинформирована прокуратура. Назначено служебное расследование.

Новости по теме: На Буковине во время службы застрелился пограничник

Ранее сообщалось, что на Закарпатье от огнестрельного ранения умер пограничник, причины выясняются.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Видео NASA приостанавливает соглашение со SpaceX относительно высадки людей на Луну Вертолет NASA не смог с первой попытки совершить четвертый полет на Марсе Компания Джеффа Безоса оспаривает "лунный" контракт NASA и SpaceX

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |