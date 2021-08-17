В Одесской области обнаружили контрабанду товаров из Китая на 2 млн грн

Предприятие, оказывающее брокерские услуги, пыталось провезти в Украину текстиль

На одном из постов Одесской таможни правоохранители разоблачили контрабанду текстиля из Китая на 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"Предприятие, которое предоставляет брокерские услуги, пыталось провезти в Украину текстиль. При этом в таможенной декларации был указан совсем другой товар, а данные о стоимости, количестве и весе были заниженными", - говорится в публикации.

За нарушение таможенных правил предусматривается штраф, равный 100% стоимости товара.

Как известно, незадекларированный товар ориентировочной стоимостью 2 млн грн конфискован в пользу государства.

Правоохранители изучают возможную причастность к этой схеме представителей таможни и других правоохранительных органов.

Напомним, ранее в порту "Южный" обнаружили партию кокаина стоимостью около 10 млн долларов, прибывшая из Республики Эквадор. Наркотик прибыл через контейнерный терминал в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов в 50 брикетах весом брутто почти 60 кг.